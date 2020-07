Over de coronamatch van Standard: "Philippe "Parfait" Montanier kan het goed uitleggen"

Standard-Borgworm (5-0) beet gisteren de spits af als eerste officiële voetbalmatch tussen 2 teams na de coronalockdown, hoewel er nog heel wat voorwaarden gelden. Radiojournalist Bert Sterckx was voor Sporza bij de oefenpot. Hij zag hoe het post-coronavoetbal eraan toeging en hoe zelfbewust de nieuwe Franse coach van Standard is.

Het deed zichtbaar deugd voor de spelers om weer op het veld te staan. "Het waren hongerige leeuwen. Het was hoog, hoog, hoog tijd dat de jongens zich nog eens mochten uitleven, dat ze mochten ravotten op de speelplaats", stelde Sterckx vast. "Het was bij iedereen in het begin wel een licht ongemakkelijk gevoel, wat wennen aan de omstandigheden, maar het eerste fluitsignaal was een verlossing. Vanaf toen was het weer voetballen als vanouds. Dat merkte je aan de lachende gezichten bij de spelers en ook in het interview achteraf met de Standard-doelman. Hier hebben ze zo lang op zitten te wachten: nog een keer 11 tegen 11, 1 bal, 2 doelen, 1 scheidsrechter, het gevoel van te scoren in een wedstrijd. Dit hebben ze - en we - heel hard gemist."

"Broer van Standard-speler testte positief bij Borgworm"

De sociale afstand is uiteraard niet vol te houden tijdens de wedstrijd. Waren de spelers toch iets voorzichtiger op het veld? "Neen. Dat zag je niet. Je kan geen smurfentaart eten zonder witte chocoladeschilfers, je kan niet voetballen zonder duels. Dat is een automatisme, het kan niet anders."

"De angst om besmet te worden op het terrein leek me eigenlijk kleiner dan de angst om geblesseerd te raken. De jongens van Borgworm, een ploeg uit 2e Amateur, die vlogen er soms wel stevig in met hun tackles."

"En er was sowieso al de angst dat spelers zich makkelijker gaan blesseren nu ze zo lang uit roulatie zijn geweest door corona. Dat hebben we in de buitenlandse competities ook al wel gezien." "Maar los van de duels en de contacten is het belang van de testen in het voetbal meteen al aangetoond. De profclubs worden allemaal geregeld getest, bij amateurclubs ligt dat uiteraard anders. Bij Borgworm was er 1 speler die eergisteren - voor de wedstrijd dus - positief had getest." "Die heeft uiteraard niet meegespeeld. Hij bleek dan ook nog een broer te zijn van een speler van Standard. Dus zo snel zou het allemaal kunnen mislopen." "Het bewijst ook dat wat Antwerp gisteren deed - spelen tegen een niet-geteste amateurploeg - zeker niet risicoloos is. Onder meer net daarom heeft de Pro League afgeraden om tegen amateurclubs te spelen." "De profs trainen voortdurend samen. Het is een grote megabubbel. Uiteraard komen ze met hun gezin in contact. Maar amateurspelers hebben een andere job en zitten toch op een andere manier in het dagdagelijkse leven dan profvoetballers."

Waslijst aan maatregelen én geen begroetingskus meer

De Pro League vaardigde overigens een waslijst aan coronamaatregelen af. Sterckx somt er enkele op: "Wisselspelers zitten in de tribune, zodat er een paar zitjes tussen kunnen. Spelers komen langs verschillende uitgangen naar het terrein, niet langs de centrale spelerstunnel. En dat allemaal om te vermijden dat ze elkaar kruisen." "Op het terrein kan je daar natuurlijk niet om heen, maar voor en na de match wordt vermenging zoveel mogelijk tegengegaan. De Pro League heeft ook gevraagd om het voorlopig zonder publiek te doen. Dat was gisteren zo. Maar het is een aanbeveling. Oostende gaat zaterdag wél met publiek spelen in Varsenare. Gisteren was er een livestream voor de supporters." "Elke match moet sowieso helemaal gefilmd worden om contacten nadien te kunnen opsporen. Alle aanwezigen moeten 12 uur vooraf doorgegeven worden, ook de journalisten. Dat werd allemaal nauwgezet opgevolgd. We moesten ook een document ondertekenen, dat we niet ziek zijn. En onze Franstalige collega's geven geen traditionele begroetingskus meer. Maar dat staat niet in de richtlijnen..."

"Montanier is typische Fransman met veel zelfvertrouwen"

Tot slot keek Sterckx ook naar het sportieve van de avond. Michel Preud'homme heeft bij Standard plaatsgeruimd voor Philippe Montanier als coach. "Preud'homme was niet aanwezig, maar zijn schaduw wel. Zijn naam valt nog vaak." "Op dat vlak maakten ze een beetje een valse start. Door een administratieve fout tussen de Franse en de Belgische bond - een misverstand zoals dat in De Kampioenen gebeurt - kreeg Montanier een spelersaansluiting in plaats van een trainersaansluiting, zodat hij niet in de dug-out mocht zitten. De grapjes dat Preud'homme wel een snelle comeback zou maken, waren snel gemaakt." Montanier maalt daar evenwel niet om, vermoedt Sterckx: "Hij is een typische Fransman met een flinke dosis Frans zelfvertrouwen. Hij praat goed, heeft humor (zie zijn opmerking over Griezmann), heeft uitstraling, kan het goed uitleggen en een groep begeesteren." "Dat moet hem de voorbije weken al van pas zijn gekomen, want het is met die corona toch ook improviseren geweest op training." "Kortom: Montanier lijkt me een sterk karakter met genoeg zelfvertrouwen om zich schrap te zetten tegen de vergelijkingen met Preud'homme." Sterckx haalde één anekdote aan om dat zelfbewustzijn te duiden: "Op het eind van de persmeeting - aan de kant van het veld achter een hekken - sloot een Franstalige journalist de vragenronde af met "Parfait", waarop Montanier meteen inhaakte: "Parfait ("perfect") is mijn 2e voornaam."" Dat belooft in Luik...

