LA Lakers halen JR Smith uit pensioen voor herstart van de NBA

Spelers in de NBA kunnen ervoor kiezen om dit seizoen niet meer in actie te komen en dat deed Avery Bradley. De guard van de LA Lakers kiest ervoor om bij zijn familie te blijven tijdens de coronapandemie, die nog altijd hevig woedt in de Verenigde Staten.

Om dat verlies op te vangen hebben de Lakers een contract gegeven aan JR Smith. De 34-jarige Smith kent LeBron James goed van hun gezamenlijke tijd bij de Cleveland Cavaliers. "We weten dat JR ons kan helpen, dat heeft hij in zijn carrière genoeg bewezen", zegt Lakers-coach Frank Vogel.

Smith speelde zijn laatste wedstrijd in de NBA in november 2018. Na een dispuut met Cleveland werd zijn contract ontbonden. Hij komt dus terug uit pensioen om te proberen aan de zijde van James opnieuw een titel te pakken.