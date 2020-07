Koers, koers, koers op Sporza: "Duel Armstrong-Pantani zit vers in mijn geheugen"

Het programma van zondag 5 - 12 - 19 juli

Vrouwen op rollen en de jeugdheld van Tom Boonen

De komende drie weekends springen een hele reeks toprenners op hun rollen om de virtuele Ronde van Frankrijk te rijden. Na twee uur virtueel koersen verwent Sporza u met een uurtje fragmenten uit de oude doos.

"Elke aflevering ontvangen we twee gasten", zegt gastheer Ruben Van Gucht. "Tom Boonen, Johan Museeuw, Jan Bakelants, José De Cauwer, Michel Wuyts en Eddy Planckaert kiezen elk hun favoriete moment uit de geschiedenis van de Ronde van Frankrijk."

"Ik kan al zeggen dat het een mooie variatie is van fragmenten uit de jaren 80, 90 en 2000. Met zowel Belgen als buitenlanders in de hoofdrol. In de eerste aflevering kiest Jan Bakelants bijvoorbeeld voor het duel tussen Marco Pantani en Lance Armstrong op de Mont Ventoux in de Tour van 2000."

"Die keuze doet me al meteen veel plezier, want als kind beleefde ik dat duel zelf intens. Het was een van de laatste mooie momenten van Pantani en ik was een fan. Ja, het was een zwarte periode door dopingmisbruik, maar ik wil nu al aan mijn gasten vragen of we na Pantani ooit nog zo een renner hebben gehad?"