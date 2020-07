Jenthe Biermans verlengt bij Israel Start-Up Nation: "Droom is om koers te winnen"

Jenthe Biermans was een van het handjevol renners dat bij de fusie van Katjoesja met Israel Cycling de overstap maakte van de Russische ploeg. In de weinige races die hij al voor zijn nieuwe werkgever kon rijden, maakte hij een goeie indruk.

"Zowel in het Belgische openingsweekend als in Parijs-Nice reed hij met een geweldige mentaliteit, steeds in dienst van de ploeg", zegt manager Kjell Carlström. Israel Start-Up Nation hoopt dat Biermans op termijn kan doorgroeien naar een belangrijke rol in de ploeg, vooral dan in de klassiekers.

Zelf droomt Biermans ook van grootse dingen. "Mijn grote droom is om een profkoers te winnen. Die droom wil ik bij deze ploeg waarmaken. Ik wil me nog meer ontwikkelen in de klassiekers en uitgroeien tot een belangrijke renner voor ISN. Ik draag dit shirt met veel trots."