Jens Debusschere stoomt zich klaar voor Tour: “Coquard is kanshebber voor groen”

Jens Debusschere heropent zijn seizoen op 1 augustus, in de Route d’Occitanie (de vroegere Route du Sud). Daarna rijdt hij de Tour de Wallonie als opstapje richting de Tour de France.

“Ik zal in die koersen aan de zijde rijden van Bryan Coquard. We maken allebei deel uit van de tienkoppige voorselectie voor de Tour. Als ik gezond en wel blijf, zal ik er normaal wel bij zijn in Frankrijk”, weet Debusschere.

In die Tour wordt Bryan Coquard een vooruitgeschoven pion. “Hij klimt momenteel heel goed, maar hij is nog altijd een sprinter. In de (bergachtige) Tour is hij met zijn 58 kilogram in het voordeel tegenover andere sprinters die meestrijden voor de groene trui.”

“Ik ben wel benieuwd hoe het zal zijn om in september de Tour te rijden. September is altijd al een beetje “mijn” maand geweest. Dat was al zo van bij de jeugd.”

“In de Tour zijn er maar 2 mogelijkheden. Ofwel rijd je jezelf kapot in de laatste week, zoals dat vorig jaar het geval was bij mij. Ofwel word je beter in de slotweek. Als je jezelf kapot rijdt, heb je maar enkele dagen om te rusten, want de klassiekers volgen dan al snel.”