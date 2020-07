F1-commentator Kris Wauters: "Verstappen na 3 races stevig op kop, het zou zomaar kunnen"

De Brit heeft zich dus zeker niet weggestoken en ook komend weekend zullen we dat activisme zien. Wauters: “Dat klopt. De Mercedes-bolides, die al 100 jaar grijs zijn, zullen nu zwart zijn . Ze gaan voor de rest van het seizoen met een zwarte auto rijden, omdat Mercedes zich wil engageren in de strijd tegen onrecht en ongelijkheid. Ik vind dat mooi.”

"Hij heeft ook zijn collega-F1-rijders serieus onder hun voeten gegeven. Na de moord op George Floyd heeft niemand anders daar iets van gezegd behalve hij. Hij tweette daarover dat het een schande is dat iedereen zo stil is, waarna een aantal toch gereageerd heeft.”

"Maar sindsdien is hij natuurlijk volwassen geworden en heeft hij zoveel wereldtitels behaald. Hij heeft behoorlijk wat gewicht in de schaal te werpen. Ik vind dat hij dat nu op een goeie en toffe manier doet: hij vraagt de aandacht met de juiste woorden op zijn accounts."

"Hij komt natuurlijk uit een moeilijk milieu om het te maken als racer. Hij heeft echt tegen alle vooroordelen moeten vechten. Hij was ook de eerste zwarte in de Formule 1."

Wauters: "Hij deed dat op een mooie manier. Hij is natuurlijk al lang actief op vele sociale media. In het begin van zijn carrière postte hij soms vreemde boodschappen over zwart zijn en discriminatie. Ik herinner me nog een interview met hem, nadat de wedstrijdleiding een beslissing tegen hem had genomen, dat hij zei: "Maybe it's a black thing." Hij bedoelde dat half als een grap, maar toch ook niet."

Beginnen doen we met de wereldkampioen. Want Lewis Hamilton heeft zich de voorbije weken enorm geëngageerd in de Black Lives Matter-beweging na de gewelddadige dood van de zwarte man George Floyd in de VS.

"Hamilton is nog topfavoriet, maar het veld kruipt dichter bij elkaar"

Naar het sportieve dan. Normaal begint een WK F1 altijd in Australië, in Melbourne, ongeveer midden maart. Nu is het begin juli. Waar is Wauters benieuwd naar? “Eigenlijk naar alles. Het zou dit seizoen in principe spannender zijn, omdat het het zoveelste seizoen is zonder grote reglementswijziging. Meestal komt het veld dan iets meer op gelijke hoogte."

"De rijke teams komen aan het begin van zo’n nieuwe reglementsperiode met een heleboel dure uitvindingen, waardoor die een straat voorsprong hebben. In de volgende seizoenen wordt dat gat meestal iets kleiner. En we zitten nu in het laatste seizoen van de huidige technische reglementen.”

“Dat betekent dat de voorsprong van Mercedes, dat 3 jaar geleden met zijn hybride powerunit echt een serieuze voorsprong had, flink verkleind is. Dat zagen we eind vorig seizoen al: de Honda-motor was bijna gelijkwaardig aan de Mercedes-motor."

"Ferrari had misschien dan wel wat gefoefeld met illegale dingen, maar die hadden een fantastische topsnelheid. Een aantal races hadden ze duidelijk de snelste auto. Dat zal zich dit seizoen verderzetten, denk ik. Het kan dichter bij elkaar kruipen.”

Hamilton is dit jaar evenwel ook nog de topfavoriet, want hij kan iets ongelooflijks realiseren dit seizoen. Wauters: “Hij kan Michael Schumacher evenaren met een 7e wereldtitel. Dat zou fenomenaal zijn, al is 6 wereldtitels ook al fenomenaal. Je moet zeggen dat Hamilton met voorsprong nog altijd de favoriet is."