Cyriel Dessers voorgesteld bij Genk: "Eindelijk speel ik bij een topclub"

De Jupiler Pro League is geen onbekende voor Cyriel Dessers. Op jonge leeftijd slaagde hij er niet in hoge ogen te gooien bij Lokeren en OH Leuven. In Nederland kwam hij wel tot volle wasdom, eerst bij NAC daarna Utrecht en ten slotte bij Heracles, waarmee hij afgelopen seizoen topschutter werd in de Eredivsie.

"Na 4 jaar moet ik de competitie toch weer leren kennen, maar ik denk dat dat net een heel leuke uitdaging is. Ik ben overtuigd dat ik veel zal scoren en assists geven."

Dessers groeide op in het Limburgse Heers en was op jonge leeftijd supporter van Genk. Hij heeft nog altijd een truitje van Wesley Sonck. "Sinds ik 18 jaar geleden Genk kampioen zag worden met Sonck, Dagano en Skoko en ik Sonck in de CL zag scoren tegen Real Madrid is het een droom geweest om voor Genk te spelen."

"Als zevenjarige jongen heb ik hier ook getest, maar toen ben ik jammer genoeg niet binnengeraakt. Er zijn een paar momenten geweest dat we dichter bij elkaar kwamen qua niveau, maar de timing moet ook perfect zijn. Nu is het voor mezelf en de club een goed moment."

"Toch is het niet alleen een emotionele keuze geweest. Ook sportief is het een ideale stap om eindelijk bij een topclub te spelen en beter te worden. Genk heeft ook de naam om spelers beter te maken."