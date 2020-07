Champions League of niet? Manchester City kent zijn lot over 2 weken

De algemeen directeur van het TAS, Matthieu Reeb, zegt dat er half juli een uitspraak moet komen in de zaak. Begin deze maand bestudeerde het TAS drie dagen lang via videoconferentie het beroep van de club.

City vecht de beslissing van de financiële controlekamer van de UEFA aan. Die had de club van Kevin De Bruyne in feburari voor twee jaar uitgesloten van Europees voetbal omwille van inbreuken op de Financial Fair Play-regelgeving. De Engelsen kregen naast de schorsing ook een boete van 30 miljoen euro opgelegd.

Bij een effectieve uitsluiting zou Manchester City meer dan honderd miljoen euro per jaar mislopen en zouden er enkele spelers willen vertrekken. Een eventuele beslissing van het TAS in het nadeel van City belet de Engelse topclub wel niet de Champions League van dit jaar verder af te werken. Kevin De Bruyne en co wonnen voor de coronacrisis hun heenwedstrijd in de achtste finales met 1-2 bij Real Madrid. De eindfase van het kampioenenbal zal in augustus in Lissabon worden gespeeld.