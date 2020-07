Cercle tovert weer voorstel uit zijn hoed: 18 clubs en miniversie play-offs

Cercle-voorzitter Vincent Goemaere kwam een tijd geleden al met een origineel voorstel: een competitie met 20 clubs en zonder play-offs. Maar daar was te weinig animo voor en dus legt hij nu een ander voorstel op tafel.

Hij wil 18 ploegen in 1A. Zo moet Waasland-Beveren niet degraderen en kunnen OH Leuven en Beerschot gewoon promoveren. En omdat de play-offs voor een aantal clubs onaantastbaar zijn, zijn er in het nieuwe voorstel mini-play-offs. De eerste vier strijden dan om de titel en de Champions League-tickets, de nummers 4 tot 8 strijden voor een Europa League-ticket. De laatste in de stand degradeert rechtstreeks, de voorlaatste speelt een barragematch tegen de tweede in 1B.

De Proximus League bestaat in het Brugse voorstel nog uit acht ploegen, maar er wordt niet meer voor periodetitels gespeeld. Het idee is om dat systeem minstens twee seizoenen aan te houden en intussen een studie te organiseren naar wat wenselijk is voor het Belgisch profvoetbal. Volgende dinsdag vindt een Algemene Vergadering plaats. Cercle Brugge liet het voorstel conform de statuten op de agenda plaatsen, waardoor er ook over het voorstel gestemd zal worden.