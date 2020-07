Beerschot heeft nieuwe Vlaamse investeerder: shirtsponsor wordt aandeelhouder

Wolf Oil staat al zo'n twee jaar op de achterkant van de paarse shirts van Beerschot, maar de CEO van het bedrijf gaat nu ook in de club zelf investeren. "Als shirtsponsor kreeg ik het Beerschot-microbe te pakken", vertelde Philippe Verellen. Bovendien is hij een vriend van voorzitter Francis Vrancken. "Onze vriendschap heeft z’n oorsprong op een exotisch eiland in de Indische Oceaan. Daar leerden onze families elkaar 11 jaar geleden kennen."

"Ik had dus niet veel kansen om "neen" te zeggen, maar dit is een weloverwogen beslissing en ik ben trots om samen met de andere investeerders mee te kunnen bouwen aan de toekomst van een mooie traditieclub als Beerschot. Deze club heeft de enorme mogelijkheden en een enorme uitstraling."

"Hopelijk gaan we snel naar 1A, maar dat heeft geen enkele invloed op mijn beslissing. Ook in 1B zal ik met veel enthousiasme investeren in deze club."

Verellen krijgt ook een zitje in de Raad van Bestuur. Francis Vrancken blijft voorzitter, Walter Damen ondervoorzitter. "Met mijnheer Verellen heeft de club een tweede Vlaamse investeerder. Die lokale verankering is belangrijk", zei Damen. "We mogen onze roots niet verloochenen en moeten onze eigenheid bewaren."