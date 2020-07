Zidane predikt kalmte rond Hazard: "Hij zal snel weer goed zijn"

Real Madrid kan morgen zijn voorsprong op Barcelona vergroten tot 4 punten, als het "thuis" kan winnen tegen Getafe. "Maar zolang je mathematisch nog niet kampioen bent, moet je zwijgen", duwt coach Zinédine Zidane alle voorbarige euforie meteen de kop in.

"We hebben echt nog niets gewonnen. Het is niet omdat we enkele goeie resultaten na elkaar hebben neergezet dat de buit binnen is. Ons vertrouwen is groot, maar zeker niet té groot."

Ook het vertrouwen in Eden Hazard is groot, toch bij zijn trainer. Hazard werd tegen Espanyol een paar keer zwaar aangepakt en werd dan ook vroegtijdig naar de kant gehaald. "Hij is een hele tijd out geweest en we moeten hem daarom rustig brengen", zegt Zidane. "Ik twijfel er niet aan dat Eden heel snel opnieuw heel goed zal zijn."