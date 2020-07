We mogen weer meer sporten: zwembaden open, contact en publiek toegelaten

We beginnen vandaag aan een nieuwe fase in de afbouw van de coronamaatregelen en dat is goed nieuws voor de zwemmers. De zwembaden in ons land mogen weer open, al moet je op heel wat plaatsen wel vooraf je plaats reserveren. Ook de kleedhokjes en douches mogen er gebruikt worden als de veiligheidsvoorschriften gerespecteerd kunnen worden.

Tot nu toe mocht er ook alleen "contactloos" gesport worden, maar dat is verleden tijd. Contact mag weer, dus ook bijvoorbeeld judo en normale voetbal- en basketbaltrainingen. Ook de groep mag groter worden. Sporten kan in groepen van 50.

Daar zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden. Zo moeten de sporten in georganiseerd verband gehouden worden en moet er steeds een meerderjarige verantwoordelijke aanwezig zijn. Uiteraard gelden ook de andere veiligheidsvoorschriften. Zo moeten sporters hun handen voor en na de activiteit grondig wassen en ook het sportmateriaal moet worden schoongemaakt.

En jawel, er is opnieuw publiek welkom bij sportwedstrijden. Vanaf vandaag mogen er 200 toeschouwers binnen of 400 toeschouwers buiten aanwezig zijn. Oostende lijkt de eerste profclub die hiervan zal profiteren. Er zijn 300 toeschouwers welkom bij hun oefenmatch tegen amateurclub Varsenare. Vanaf 1 augustus verdubbelen die aantallen. Er zullen ook nog specifieke regels worden opgesteld voor publiek in stadions bijvoorbeeld.