Tweedeklasser Wigan stevent op het faillissement af

In 2013 vierde Wigan nog een van de hoogtepunten uit zijn clubgeschiedenis. Onder leiding van huidig Belgisch bondscoach Roberto Martinez veroverde het de FA Cup.

Maar dat seizoen degradeerde Wigan ook uit de Premier League en dat was het begin van een zwerftocht voor Wigan doorheen de lagere klassen. Sinds 2018 speelt de club weer in het Championship, maar daar dreigt de club nu ook uit te vallen door een verplichte puntenaftrek (-12 punten), als Wigan al niet helemaal ophoudt te bestaan.

Want Wigan heeft nu om bescherming gevraagd tegen zijn schuldeisers, want een eerste stap is richting een mogelijk faillissement. Dat is bijzonder wat minder dan een maand geleden kondigde de club met de Hongkongse zakenman Au Yeung Wai Kay nog een nieuwe eigenaar aan.

Maar nu is de club dus opnieuw op zoek naar investeerders om in leven te kunnen blijven. Wigan wijst onder meer op de corona-uitbraak als oorzaak voor deze plotse financiële neergang.