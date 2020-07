Toon Aerts: "Mooi dat de moeder aller crossen Wereldbeker mag openen"

Toon Aerts kan zich vinden in de aangepaste Wereldbekerkalender. "Dat Antwerpen geschrapt is, is een beetje een verrassing. Het is toch een wedstrijd met wat geschiedenis", zegt Aerts (Telenet Baloise Lions).

"Weekend met Overijse en Koppenberg wordt mooi"

De vernieuwde Wereldbeker veldrijden heeft gesleuteld aan zijn kalender. In plaats van 14 crossen zullen er komend seizoen 11 doorgaan. Dublin (Ier), Waterloo (VS) en Antwerpen vallen weg. "Van Dublin had ik het een beetje zien aankomen", zegt Toon Aerts. "Crossen in de VS (Waterloo) ligt dan weer wat moeilijk met de coronacrisis daar." "Dat Antwerpen geschrapt is, is een beetje een verrassing. Het is een wedstrijd met een geschiedenis, denk maar aan de BK’s van de afgelopen jaren. Maar er moest sowieso hier en daar wat geschoven worden. Antwerpen is daarvan dus het slachtoffer." De Wereldbeker begint daardoor pas op 1 november. "Ik vind het wel leuk dat Overijse de opener is. De Druivencross verdient deze opwaardering." "Overijse is de moeder aller crossen. Ik rijd er heel graag, maar meestal staan niet alle toppers daar aan de start. Doordat het nu een Wereldbeker-cross is, zal dat anders zijn."

Lucinda Brand in Overijse, dat vorig seizoen een onvervalste moddercross was.

Er moest sowieso hier en daar wat geschoven worden. Antwerpen is daar het slachtoffer van. Toon Aerts

Daags voor de Druivencross vindt normaal gezien de Koppenbergcross (31 oktober) plaats. "Dat kan een heel mooi weekend worden", zegt Aerts. "Het zijn 2 crossen met veel hoogtemeters die me goed liggen. Ik hoop stiekem ook dat we eens een echte moddercross krijgen op de Koppenberg. Van Overijse weten we ondertussen al dat het een heel lastige cross is met modder."

"Stage is absoluut noodzakelijk tijdens veldritseizoen"