Tiesj Benoot: "Kopman in de Tour? Dat zeggen jullie. Ik ga niet voor het klassement"

Sunweb ontvouwde woensdag zijn plannen voor de grote rondes. Het achttal voor de Tour de France wordt gevormd door Tiesj Benoot, Cees Bol, Søren Kragh Andersen, Nicholas Roche, Joris Nieuwenhuis, Jasha Sütterlin, Nikias Arndt en Marc Hirschi.



Na zijn tweede plaats in Parijs-Nice lijkt Benoot de geknipte man voor het klassement of dus de kopman. "Dat ik kopman ben voor de Tour? Dat hebben jullie ervan gemaakt. Ik lees dat toch nergens in de communicatie van onze ploeg", kaatst Benoot de bal meteen terug.

"Het is de bedoeling om met een ploeg van vrijbuiters naar de Tour te gaan. We hebben niemand die voor het klassement zal gaan. Met meerdere renners mikken we op ritwinst."

"Cees Bol gaat voor de vlakke ritten en in de bergen hebben we ook meerdere opties om mee te gaan in een ontsnapping. Daar ben ik er zelf één van."

"In de breedte hebben we dus een sterke en polyvalente ploeg zonder klassementsrenner. Zo'n klassementsman zou veel opties op eigen succes wegnemen. Het is een team van vrijbuiters. We zullen aanvallen, om vaak vertegenwoordigd te zijn in de ontsnappingen."