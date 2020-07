Standard droogt Borgworm af met forfaitscore in eerste oefenmatch

Maar ook zonder de richtlijnen van Montanier had Standard weinig moeite om Borgworm opzij te zetten in de Academie Robert Louis-Dreyfus. Bij de rust stond het al 3-0, na doelpunten van William Balikwisha en Denis Dragus.

Standard hervatte twee weken geleden de trainingen onder kersvers coach Philippe Montanier en kon zijn evolutie al eens testen tegen Borgworm. Evenwel zonder de T1 in de dug-out, want de Fransman werd bij de voetbalbond per ongeluk ingeschreven als speler in plaats van coach.

"Enorm veel maatregelen moeten nemen"

Alexandre Grosjean, algemeen directeur van Standard, was in zijn nopjes. "Het is een belangrijk moment dat we weer kunnen spelen. We hebben er wel enorm veel maatregelen voor moeten nemen, maar op ons oefencomplex is er genoeg plaats."



"De ploegen hebben elkaar niet gekruist naast het veld en alle spelers hebben vooraf een coronatest moeten afnemen. Bij Borgworm was er één positief geval en die speler ging meteen in quarantaine."



"We zijn nu hard aan het werken, maar we hebben nog tijd genoeg om de spelers fysiek klaar te stomen voor de seizoensstart. We letten goed op voor blessures en bouwen dus voorzichtig op."