Simeone: "Carrasco is weer de speler die we kennen van voor China"

Yannick Carrasco stond gisterenavond 85 minuten op het veld tegen Barcelona en de Belg lijkt zijn snelheid en acties teruggevonden te hebben. Hij dwong twee keer een penalty af en dat leverde zijn club een punt op. "Hij heeft hard gewerkt sinds zijn terugkeer naar onze club", vertelde zijn trainer Diego Simeone achteraf. "We zien nu het resultaat."

Carrasco vertrok begin 2018 naar China, maar twee jaar later stond hij opnieuw aan de deur bij Atletico. "Het was een enorme opgave om weer op dit niveau te geraken, maar het is hem gelukt", vertelde Simeone nog. "Hij is weer de speler die we kennen van voor China. Verticaal en beslissend voor de goal."

"Tegen Bilbao was hij al goed, maar dit was zonder twijfel zijn beste match sinds zijn terugkeer."