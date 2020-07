Sep Vanmarcke: "Er zullen geen cowboys meerijden in oefenkoersen"

"Omdat het toegelaten is, omdat een coureur toch wel snakt naar wedstrijden, omdat het een heel mooi opzet en een goeie actie is en omdat verstandige mensen het wel coronaproof zullen hebben gemaakt. Dus ik ben niet bang", luidt het.

Meteen maar met de deur in huis vallen: waarom wil Vanmarcke er per se bij zijn zaterdag?

"Door natuurlijke selectie zullen beteren overblijven"

Vanmarcke zal zich in het deelnemersveld niet beter voelen dan een ander en is niet bang om te vallen. "Dat er zijn die zich met mij gaan willen meten, stoort mij niet. Daarom is het ook koers natuurlijk."

"Iedereen kan toch met de fiets rijden. Ik denk niet dat er cowboys tussen zullen zitten en na verloop van tijd komen de beteren toch naar voren. Het kaf zal wel van koren worden gescheiden.

"Ik wil in 4 oefenkoersen koersritme opdoen en dan volgende maand voor de prijzen rijden."

Heeft Vanmarcke een idee van zijn vorm? " Moeilijk, ik plak er geen cijfer op. Maar ik ben wel blijven mijn duurtrainingen en blokken doen. De intensiteit was natuurlijk minder, maar nu is de opbouw weer echt begonnen."

"In de Vogezen - samen met Sebastian Langeveld - heb ik veel en hard getraind. Ik verwacht wel dat de conditie oké is."