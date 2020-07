Pro League trekt na 10 jaar nieuw shirt aan: "Een sterk merk worden"

Het nieuw logo werd bedacht door branding agency Mirror Mirror. De Pro League wou de aandacht focussen op de essentie en dat is voetbal. Het logo stekt dan ook een bal en twee teams voor. Het nieuwe logo zal nu overal gebruikt worden en er hoort ook een nieuwe website bij.

Met het frisse jasje wil de Pro League voorgoed uit de relatieve anonimiteit treden. Er werd daarom ook gekozen om scherpe kleuren als neongroen te gebruiken.

"Dichter bij voetbal", is de nieuwe baseline. Die kan volgens de Pro League ook gepersonaliseerd worden tot bijvoorbeeld "Dichter bij Kompany" of "Dichter bij Club Brugge", om de supporters individueel te betrekken bij het collectieve voetbalgebeuren.

"Deze baseline ademt uit waar we als Pro League voor willen staan", vertelt woordvoerder Stijn Van Bever. "De passie en de liefde voor onze ploegen, de sfeer op de tribunes, de intensiteit op het veld, de vriendschap in de tribunes, de zetel of op café. We brengen de fans dichter bij de clubs en de clubs dichter bij de fans, ook via de samenwerking met onze nieuwe mediapartner Eleven Sports. De Pro League moet een sterk merk worden, synoniem voor voetbal en passie."