Portugese premier: "Lockdown in Lissabon zal Champions League niet in gevaar brengen"

De uitspraken van premier Costa vielen niet in goede aarde. 'De premier houdt alleen rekening met de stad Lissabon, ongetwijfeld door de komst van de Champions League. Doen alsof het probleem niet bestaat helpt niemand vooruit, want ook in Lissabon is het een probleem, " vertelde Gonçalo Caroço, schepen in de wijk Loures, tegen AFP.

"Het is niet in Lissabon, maar in de aangrenzende wijken", onderstreepte hij. Een van die wijken, Santa Clara, grenst echter aan Lumiar. Dat is de wijk waar het stadion van Sporting ligt, een van decors waar straks de matchen zullen worden gespeeld.

Publiek of geen publiek?

De hoop om publiek toe te laten in de stadions mag de UEFA helemaal opbergen. "We weten niet hoe de pandemie zal evolueren en we blijven de nodige maatregelen nemen. We kunnen de toekomst niet voorspellen, maar op dit moment is publiek niet toegestaan", benadrukte Staatssecretaris voor Gezondheid Antonio Sales.



De coronacijfers in Portugal zijn niet veelbelovend. Met 321 nieuwe besmettingen per dag is het aantal coronaslachtoffers in juni met een derde gestegen in vergelijking met de maand mei.