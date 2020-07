Livorno, rode lantaarn in Serie B, laat midden in seizoen 18 spelers vertrekken

De contracten van de achttien liepen af op 30 juni. Maar de Toscaanse club vond het niet de moeite om te onderhandelen over een tijdelijke verlenging om het seizoen af te maken.

"De spelers zijn vrij. We zitten praktisch in de Serie C, verlengingen zouden geldverspilling zijn", verklaarde voorzitter Aldo Spinelli.

De laatste zeven duels zal Livorno beroep moeten doen op jeugdspelers. Momenteel houdt de club namelijk nog minder dan tien volwaardige profs over om de competitie uit te spelen.

In het klassement staat Livorno troosteloos laatste met 21 punten, 12 punten minder dan Ascoli, dat als zeventiende op de eerste niet-degradatieplaats staat.