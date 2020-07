Joos: "Hazard heeft dit seizoen nog niet gepresteerd wat Carrasco liet zien"

"Ik heb in the heat of the game gezegd dat Eden Hazard dit seizoen bij Real Madrid nog niet zo een prestatie heeft geleverd als Carrasco dinsdagavond. Daar sta ik nog altijd achter. Ik zeg dat niet om Hazard neer te sabelen, want er zijn verklaringen voor zijn situatie. Maar Hazard neemt zijn ploeg nog niet bij de hand zoals we verwacht en gehoopt hadden."

"Semedo (rechtsachter van Barcelona) speelde zeer hoog, wat aanleiding gaf voor de eerste penalty. Want daardoor moest Piqué uitwijken naar rechts om op Carrasco te verdedigen en dat was duidelijk een probleem voor iemand met de draaicirkel van Piqué."

"Barcelona had geen vat op hem. Het was echt de Carrasco van voor China. Zonder Carrasco had Atletico nooit een punt gehaald. Nooit! Alleen al door de twee penalty's, die hij uitlokte."

"Messi speelde zeker niet slecht, maar Carrasco was gewoon de beste man op het veld. Zeer verticaal, bepalend en tactisch stond hij goed. Hij kwam vaak naar binnen om zich aanspeelbaar te maken, was balvast, kaatste goed en draaide dan door", analyseert Joos.

Video: compilatie van de match van Carrasco

"Beste Belgische prestatie in postcoronatijdperk

Yannick Carrasco heeft tijdens de coronaonderbreking duidelijk niet stilgezeten. Hij toonde korte versnellingen, maar ook lange rushes naar voor en verleende steun aan verdediger Lodi in de zone van Messi. Aanvallen én verdedigen, het is exact wat Roberto Martinez van zijn flankmiddenvelders vraagt bij de nationale ploeg.

"In het postcoronatijdperk is wat Carrasco liet zien de beste Belgische prestatie die ik zag" zegt Filip Joos. "Je moet er wel bij zeggen dat hij nog moet bevestigen, maar ik was gisteren echt blij. Voor hem en voor de Rode Duivels. Dit is een kandidatuur van iemand waarvan we een beetje dachten dat we hem kwijt waren."

"Hoe goed Adnan Januzaj ook kan voetballen, als je dit zag, dan begrijp je wel waarom Carrasco toch een trede hoger staat. Als hij dit niveau kan bestendigen en zoveel werk opknappen, dan is zijn plaats in de selectie verzekerd."

"Voor de positie op de flank zoals die wordt ingevuld bij de Rode Duivels, denk ik dat Carrasco nog iets grotere troeven kan voorleggen dan Thorgan Hazard met wat ik nu gezien heb. Dat is wel oneerlijk, want Hazard draait een heel jaar mee. En dat is ook bij een topclub."

"Het is na Axel Witsel nogmaals het bewijs dat je tegelijk in China niet automatisch overlijdt als voetballer en tegelijk een bewijs van de doodzonde dat die voetballers naar daar gegaan zijn, want ze zijn twee jaar in hun carrière kwijt."