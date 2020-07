Jef - niet Jos - De Schoenmaecker: "Jan Wauters zei: "Laat eens iets zien, Jef""

"In het begin zei ik nog: "Ja, maar ik heet Jef." "Maar in de kranten staat er Jos?" "Zeg dan maar Jos." Maar noem mij nu maar Jef."

Eerst even iets ophelderen: is het nu Jos of Jef De Schoenmaecker? "Ik ben geboren als Jozef De Schoenmaecker en thuis noemden ze mij Jef. Maar toen ik begon te koersen, hebben de kranten er Jos van gemaakt."

"Jan Wauters zei: "Laat eens iets zien, Jef""

Jef De Schoenmaecker was jarenlang een van de "Mannen van Merckx", de meesterknechten die zich uit de naad werkten om hun kopman aan bijvoorbeeld zeges in de Tour te helpen.



Maar in 1980 kreeg De Schoenmaecker, die absoluuut geen veelwinnaar was, toch eens de kans om zelf ook te schitteren. In Pra-Loup vloerde hij de Spanjaard Alberto Martinez in de strijd om de ritzege. Uitgerekend op Pra-Loup, waar zijn voormalige kopman Merckx een legendarische inzinking kreeg en daar zijn kans op een 6e eindzege in rook zag opgaan.

"Toen ik aan de voet van de slotklim kwam, speelde dat toch door mijn hoofd", bekent De Schoenmaecker bijna exact 40 jaar later. "Hier mag ik vandaag niet verliezen."

Dat De Schoenmaecker die dag voor de aanval koos, hebben we trouwens te danken aan voormalig radiojournalist Jan Wauters. "Hij kwam 's ochtends naar mij toe en zei: "Jef - hij noemde mij wel Jef - we hebben nog niet veel over de Belgen kunnen spreken, laat eens iets zien, zodat ik over je kan praten." Ik zei: "Jan, ik zal mijn best doen.""