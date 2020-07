Heeft Hazard te veel last van enkel? Zidane roept hem niet op voor match tegen Getafe

Morgen kan Real Madrid 4 punten uitlopen op aartsrivaal Barcelona. Maar dat zal dan wel zonder Eden Hazard zijn.



De Rode Duivel hoeft zijn voetbalschoenen niet aan te trekken tegen Getafe. Omdat hij te veel last heeft van zijn enkel?

Tegen Espanyol werd Hazard afgelopen weekend nog vroegtijdig naar de kant gehaald omdat hij een paar keer zwaar was aangepakt.





"Eden is een hele tijd out geweest en we moeten hem daarom rustig brengen", zei Zidane toen. "Ik twijfel er niet aan dat Eden heel snel opnieuw heel goed zal zijn."

Hazard werd 4 maanden geleden geopereerd aan zijn rechterenkel. De dribbelkont maakte half juni zijn comeback, maar speelde nog geen volledige match.