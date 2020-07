Genk rondt komst van Cyriel Dessers af: "Nu ben ik waar ik wil zijn"

Na 4 jaar in Nederland komt Cyriel Dessers weer in België spelen. Zijn laatste passage bij een Belgische club was bij Lokeren (2014-2016).

Maar door te weinig speelkansen beproefde Dessers zijn geluk bij onze Noorderburen. En daar liet hij een onuitwisbare indruk na.

In zijn eerste seizoen loodste hij NAC Breda met 22 goals naar de Eredivisie.

Afgelopen seizoen kroonde hij zich bij Heracles tot medetopschutter in de Eredivisie (met 15 goals).

Genk trok al een tijdje aan de mouw van Dessers. De scherpschutter tekende er nu een contract tot midden 2024.

"Limburg is mijn thuis. Hier ben ik geboren. Als kleine jongen droom je van grootse dingen. Ik droomde van Racing Genk. Mijn ploeg", zegt Dessers.



"Ik zag mezelf spelen in dat mooie stadion. In het voetbal krijg je niets voor niets. Enkel hard werken loont. Hard werken om elke dag beter te worden en om je dromen waar te maken. Nu ben ik klaar. Nu ben ik waar ik wil zijn."