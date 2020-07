Filip Joos over de vernedering: "Heb nooit in Griezmann bij Barcelona geloofd"

Uitgerekend tegen zijn ex-club Atletico Madrid en in een match die Barcelona absoluut moest winnen in de titelstrijd, moest Griezmann nog invallen in de 90e minuut. "De ultieme vernedering", vindt Filip Joos.

"Trainer Quique Setien is wat mij betreft te lief voor deze wereld, een soort vaderfiguur, maar dat hij dat psychologisch inzicht niet heeft is niet te begrijpen. Het was een enorme buis voor de Franse international en eigenlijk begeleid je hem ermee naar de uitgang."

"Eigenlijk was dat al langer bezig. Ik heb nooit in Griezmann bij Barcelona geloofd. Wat Barcelona nodig heeft, is diepgang. Suarez was tegen Atletico echt niet goed en om intelligent tussen de linies te spelen hebben ze Messi al. Griezmann is iemand die bij uitstek geniet en nood heeft aan mensen die rond hem bewegen. Suarez beweegt voor Messi, maar niet voor Griezmann."

"Volgens mij zou het beter zijn als de wegen van de spits en Barcelona scheiden. Een eventuele oplossing is dat Griezmann naar PSG trekt en Neymar terug naar Barça gaat. Hoe slechter het gaat met Barça, hoe luider de roep om Neymar zal klinken."

"Of de Braziliaan de oplossing is, dat valt dan nog af te wachten, maar dat het van Griezmann zal komen, daar vrees ik voor. Oké, er komt een nieuwe coach na het seizoen, maar zo lang Messi er is en Suarez in de spits staat, denk ik dat het bijna onmogelijk is voor Griezmann om te spelen op zijn beste manier. Hij is een voetballer van het fijne en slimme werk, maar in dezelfde zone is er zo al iemand en die is zelfs nog beter."