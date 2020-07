Fellaini en Dembélé kunnen vanaf 25 juli weer voetballen in China

Normaal begint het voetbalseizoen in China in februari, maar dit jaar werd de start opgeschoven door de coronapandemie die in dat land al eind vorig jaar uitbrak. De nieuwe startdatum is nu 25 juli.

De competitie zal er wel anders uitzien. De 16 clubs worden in twee groepen ingedeeld en spelen op twee vaste locaties: de havenstad Dalian in het noordoosten en in Suzhou nabij Shanghai. Het is voorlopig niet duidelijk of er publiek zal worden toegelaten.

In China zijn twee ex-Rode Duivels aan de slag, Mousa Dembélé (Guangzhou R&F) en Marouane Fellaini (Shandong Luneng). Fellaini bleek in maart zelf besmet met het coronavirus, maar is intussen volledig hersteld.