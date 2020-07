Coronavirus trekt streep door avontuur van Adebayor (36) in Paraguay

Het was begin februari een verrassende transfer. Adebayor trok naar de Paraguayaanse Club Olimpia, uit de hoofdstad Asuncion. Maar na nog geen half jaar en met amper twee matchen op de teller wordt het contract van de 36-jarige spits al verscheurd. Het coronavirus zit in de weg.

De competitie in Paraguay ligt stil en Adebayor zit op dit moment in zijn thuisland Togo. Een terugkeer naar Zuid-Amerika is praktisch erg moeilijk. "Dat zou gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid en de veiligheid", laat de club weten. "Het brengt ook hoge kosten met zich mee en de huidige economische situatie heeft ook onze club niet gespaard."

Of Adebayor nog op zoek gaat naar een nieuwe club, is niet duidelijk. Hij speelde tijdens zijn carrière al voor onder andere Arsenal (2006-2009), Manchester City (2009-2011), Tottenham (2011-2015) en Crystal Palace (2016).