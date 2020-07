Standard moet het in zijn eerste oefenduel rooien zonder hoofdcoach Philippe Montanier. De Fransman mag niet in de dug-out zitten tegen Stade Waremienne, uit de tweede amateurklasse, omdat hij nog niet is aangesloten bij de voetbalbond. "Montanier is nog niet aangesloten, maar dat komt snel in orde", klinkt het bij Standard. De naam van de T1 ontbreekt dan ook op het wedstrijdblad.