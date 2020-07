Beloftecoach Mathijssen: "Engeland deed ons altijd meeste pijn, nu weet ik waarom"

"Het enige land waarvan ik onder de indruk ben in vergelijking met België is Engeland." Het is rust in de match Manchester United tegen Brighton. Bovenstaande quote rolt uit de mond van nationaal beloftecoach Jacky Mathijssen in de studio van Play Sports. Onze aandacht is gewekt.

De 18-jarige Mason Greenwood bracht dinsdag United op voorsprong tegen Brighton. De assist is van Aaron Wan-Bissaka, 22 jaar. Een goal van piepjonge Engelse makelij. Sinds 2017 weet de voetbalwereld dat er veel talent zit aan te komen in Engeland. Het land won dat jaar het WK U17 én U20. Zoals hij in de tv-studio aangaf, heeft Engeland momenteel iets speciaals voor Mathijssen. Bij Sporza legt hij uit wat. "Als bondscoach van de U19 speelde ik tegen veel toplanden waaronder twee keer tegen Engeland. Ik stelde vast dat zij de ploeg waren waar we het meeste problemen mee hadden (2-4-verlies in oktober 2019 en 1-2-verlies in september 2018)." "Ondertussen kan ik heel exact zeggen waarom. Niet omdat Frankrijk, Spanje, Portugal of Italië geen kwaliteit hebben. Integendeel, maar vaak kan je na een grondige analyse wel zaken vinden om ze minder te laten voetballen." "België is tactisch sterk, spelers pikken dingen snel op en we kunnen ons goed aanpassen. Zo kunnen we de laatste jaren steeds vaker ons eigen voetbal opdringen en balbezit opeisen."

De goal van Mason Greenwood

"Wat Engeland onderscheidt, is dat ze een bepaald temperament hebben behouden - iets wat ze altijd gehad hebben - en dat nu combineren met een hoger voetbaltechnisch vermogen."

"Een land dat zijn spel aan de Engelsen wil opdringen, botst op een groepsgeest, een intimiderende houding en taal - met veel geroep - die ik niet terugvind bij een Franse of Italiaanse ploeg. Die blijven een voetbaltechnische oplossing zoeken."

"Daar komt nog iets bij. Hun tactische flexibiliteit. Meer dan de Fransen of Nederlanders, die altijd volgens een bepaalde filosofie voetballen. Die flexibiliteit hebben wij in België ook. De kwaliteit om tijdens een match te schakelen. Engeland heef een natuurlijke kwaliteit behouden en daar betere voetballers en opleidingen aan toegevoegd."

Niet alleen kwaliteit ook kwantiteit: "Zo hebben we er nog"

Jadon Sancho (in september 2018 nog op de bank tegen België), Phil Foden, Callum Hudson-Odoi, Mason Mount, Trent Alexander-Arnold, Marcus Rashford, Tammy Abraham, Mason Greenwood, Ryan Sessegnon, ... De lijst van spelers die op jonge leeftijd doorbraken op het allerhoogste niveau is lang. Ook dat is geen verrassing voor Mathijssen. "Als ik Engelse jeugdcoaches aansprak over een uitstekende speler, dan was het antwoord telkens "zo hebben we er nog een aantal rondlopen."" "Dat de kwaliteit van hun spelers omhoog gaat, zal te maken hebben met de opleiding bij de clubs, maar zeker ook met meer middelen bij de FA (Engelse voetbalfederatie). Dat is in België ook een bepalende stap geweest." "Pas wanneer de federatie zorgt dat ze in gelijkaardige of zelfs betere omstandigheden kunnen trainen bij de nationale ploeg door trainers, dokters, performance managers aan te stellen met ervaring op een hoger niveau, kan je op termijn het slaagpercentage doen stijgen naar 50 procent." "Anders blijft dat beperkt tot 10-15 procent van spelers die het altijd wel zouden halen."

Engeland heeft de Bundesliga ontdekt. Een competitie waarvan we in België ook gezien hebben dat ze de internationale waarde van spelers omhoog trekt.

De Bundesliga als oplossing voor speelminuten