Anderlecht ontvangt centen: AC Milan neemt Alexis Saelemaekers definitief over

Het was een opvallende zet van Anderlecht in januari. Om zich in de wintermercato toch wat te kunnen versterken (en daar was geld voor nodig), werd Alexis Saelemaekers aan AC Milan gekoppeld.

De polyvalente rechterflankspeler werd aanvankelijk gehuurd voor een half jaar, een constructie die Anderlecht in eerste instantie 3,5 miljoen euro zou opleveren.

In de deal werd ook een aankoopoptie afgesproken. Voor een gelijk(w)aardig bedrag zou Milan Saelemaekers deze zomer definitief kunnen overnemen.

Door de coronacrisis was de toekomst van Saelemaekers bij Milan onzeker, maar intussen wordt er weer gevoetbald in de Serie A en het jeugdproduct van paars-wit mag geregeld invallen bij de nummer 7 in de Serie A.

Saelemaekers heeft zijn clubbazen kunnen overtuigen en heeft nu getekend tot juni 2024.

Anderlecht verdient in totaal dus zo'n 7 miljoen euro aan Saelemaekers, de helft van dat bedrag dankzij de gebruikte aankoopoptie.