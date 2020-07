12.000 fans lappen coronaregels aan hun laars in Bulgaarse bekerfinale

De Bulgaarse regeringsleider Boyko Borissov had zijn voorzorgen genomen om de coronamaatregelen te handhaven in de bekerfinale tussen Lokomotiv Plovdiv en CSKA Sofia. Hij stuurde minister van Volksgezondheid Kiril Ananiev naar het stadion om een oogje in het zeil te houden.

Maar dat kon de 12.000 supporters niet intomen. Ze trokken zich niets aan van de voorschriften, namen Borissov op de korel en weigerden zelfs de mondmaskers die gratis werden uitgedeeld bij de ingang. De scheidsrechter moest de wedstrijd in de tweede helft ook even stilleggen omdat er rookbommen op het veld werden gegooid.

Minister van Sport Krasen Kralev had nochtans gedreigd om "drastischere maatregelen" te nemen bij nieuwe uitspattingen. Het kon de pret bij de fans van Plovdiv niet bederven: na strafschoppen was de tweede bekerwinst op rij een feit.