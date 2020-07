"Strafste prestatie van Bruno Fernandes is dat hij vraagtekens bij Pogba heeft weggehaald"

En ik moet zeggen: hoewel hij bij Sporting en bij de Portugese nationale ploeg echt wel liet zien dat hij een superster in wording was, moest hij het toch nog maar bewijzen bij een topclub. Ook ik hield een slag om de arm, want Bruno Fernandes was goed, maar geen komeet toen hij als broekventje bij Udinese en Sampdoria speelde.

Ik herinner me eind januari de match tegen Burnley, troosteloos, 0-2, een half leeg Old Trafford en een lamentabele prestatie van de thuisploeg. Je zag dat ze een serieuze kwaliteitsinjectie konden gebruiken en die kregen ze dan ook met Bruno Fernandes.

Sinds Fernandes' overstap in januari heeft hij United mee getransformeerd. Hij is niet de enige - denk aan Martial, Fred, Matic, en tegenwoordig Pogba - maar hij is wel degene met het meeste invloed, zonder twijfel.

Bruno Fernandes. De nieuwste, en meest fonkelende ster van Manchester United. Eindelijk eens een schot in de roos van Ed Woodward. Ik denk niet dat er de voorbije jaren een aankoop is geweest bij Man.United die van bij de start zo'n impact heeft gehad op zijn ploeg: 5 goals en 3 assists. Enkel Van Persie was bij zijn komst bij meer doelpunten betrokken.

"He hit the ground running"

Hij is niet enkel de broodnodige link tussen middenveld en aanval, maar ook belangrijk op stilstaande fases, denk maar aan zijn assist voor Maguire in die 0-2 op Chelsea.

En waar het hem in die match nog ontbrak aan een beslissend moment, zou hij dat later helemaal goedmaken natuurlijk. Assistje op Chelsea, eerste goal tegen Watford, tegen Club en tegen Everton. De trein was vertrokken.

Maar "he hit the ground running" bij United, zoals ze in het Engels zeggen. En in zijn eerste match tegen Wolverhampton, een redelijk vergetelijke 0-0, zag je al de wortels van wat hij daarna zou brengen.

Fernandes is een haantje. En als je luistert naar zijn ploegmaats is hij ook naast het veld een leider.

Zelfs de eeuwig kritische Roy Keane - luis in de pels - was lovend over Fernandes. In zijn enthousiasme neemt hij de rest van de spelersgroep mee en dat is echt opvallend.

Topmoment. Ik wist niet dat hij dat ook had. Fernandes is een haantje. En als je luistert naar zijn ploegmaats is hij ook naast het veld een leider. Shaw zei dat hij zich ook vanaf dag één in de kleedkamer liet gelden.

Guardiola had bij een inworp de bal in zijn handen, Fernandes wou die komen ophalen en Guardiola gooide de bal vlak voor zijn neus weg. Klotegebaar natuurlijk en Fernandes ging meteen discussiëren en deed een "shush"-gebaar: vingertje tegen de getuite lippen. Zwijg maar Pep.

En wat ik vooral heel opmerkelijk vond - en dat is een beetje onder de radar gebleven - is een fase uit de derby tegen City, 2-0 thuiszege in de Premier League.

Man.United met en zonder Fernandes: een groot verschil

Manchester United is sinds die abominabele wedstrijd tegen Burnley begonnen aan een sterke reeks. Het heeft al 15 matchen niet meer verloren. Zo komt plots niet alleen Chelsea, maar ook Leicester in het vizier. Zeker na de misstappen van Leicester en Chelsea woensdagavond.

En voor zij die geïnteresseerd zijn in statistiekjes: ook die spreken gigantisch in zijn voordeel. Manchester United speelde dit seizoen 8 duels in de Premier League met Bruno Fernandes, waarvan er 5 werden gewonnen: een winstpercentage van 62,5%.

Hij heeft vraagtekens bij Pogba's toekomst weggehaald

En wat nu het meest angstaanjagende van allemaal is, is dat Bruno Fernandes helemaal lijkt te klikken met die andere superster bij United: Paul Pogba. Pogba was geblesseerd toen Fernandes in Manchester arriveerde eind januari. Zijn seizoen was voorbij door een voetblessure.

Maar, lo and behold, was daar plots de coronacrisis. En zo kunnen we de tandem Fernandes-Pogba dit seizoen toch nog aanschouwen. Dat Pogba beter is dan Fred, dat wisten we al. Maar dat het zo goed zou lopen tussen Pogba en Bruno, dat hadden we toch niet verwacht.

En ja het is nog vroeg, maar de eerste tekenen zijn heel positief. Zowel tegen Sheffield als tegen Brighton gisteren liep het bij vlagen erg gesmeerd. En zo lijkt dit te bevestigen wat we al jaren denken: Pogba is een leider die andere leiders rond zich nodig heeft.

Hij wil een groep vooruittrekken, maar wel niet alleen. Hij is geen caesar, maar een consul. Net als Bruno Fernandes, wiens strafste prestatie tot nu toe niet zijn goals, zijn assists, zijn dribbels of zijn drive is - maar wel het weghalen van de vraagtekens achter Pogba's toekomst. Die twee samen: dat lijkt een solide basis voor de komende seizoenen. Als Mino zich koest houdt, tenminste.