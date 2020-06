Verstappen: "Ik ga er alles aan doen om wereldkampioen te worden"

Voor de eerste twee races van het ingekorte F1-seizoen kijkt iedereen naar Max Verstappen. De Nederlander moet de klus wel klaren zonder het oranje supporterslegioen. "Het zal best vreemd zijn dat de tribunes nu leeg blijven en dat er geen oranje leger is. Hopelijk kunnen we er toch een mooie show van maken."

Verstappen mikt op een hattrick in Oostenrijk, misschien zelfs 4 op een rij, om zijn kansen op de wereldtitel te vergroten. "Ik hoop wereldkampioen te worden, maar het is zo moeilijk te voorspellen. We gaan er in elk geval alles aan doen om ervoor te vechten."

"Mercedes is het te kloppen team, zij zijn al zo lang zo dominant. Het wordt heel moeilijk om ze te verslaan, maar ik ben ervan overtuigd dat we sterker zijn geworden. Het is een mooie uitdaging om te proberen Mercedes te kloppen", aldus Verstappen, die vorig jaar in het WK als derde eindigde na de Mercedes-rijders Lewis Hamilton en Valtteri Bottas.