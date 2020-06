Timmy Simons: "Assistent zijn bij Zulte is perfecte stap om ooit hoofdcoach worden"

Timmy Simons: "De perfecte stap in mijn trainersloopbaan"

Timmy Simons was tot een paar weken geleden nog actief als jeugdtrainer bij "zijn" Club Brugge, maar deze kans bij Zulte Waregem kon hij niet laten liggen. "Ineens zijn er gesprekken op gang gekomen omdat Zulte Waregem een assistent zocht", zegt Simons. "Ik vind dat de perfecte stap in mijn trainersloopbaan." "Mijn ambitie is namelijk om ooit hoofdtrainer te worden, of het me gaat lukken is een ander verhaal. Binnen hoeveel jaar zullen we wel zien, want je moet ook resultaten halen om dat te kunnen bereiken. Ook bij welke club ik hoofdcoach zou kunnen zijn, valt nog te bezien. Binnenland en buitenland kan beide, de timing wanneer er een positie vrijkomt zal vooral belangrijk zijn."

Francky Dury is de ideale leermeester. Timmy Simons - Assistent-coach Zulte Waregem

Deed het pijn om Club Brugge te verlaten? "Soms is het nodig om even weg te gaan om ooit weer terug te keren, wie weet zoals Philippe Clement. Ik ben bijna de helft van mijn carrière in Brugge geweest, dat laat je natuurlijk niet zomaar achter. Maar het is wel een stap die je moet zetten om door te kunnen groeien."

"Ik amuseer me hier bij Zulte Waregem. Met Davy De fauw en Jelle Vossen speelde ik nog samen. Ook Olivier Deschacht ken ik goed, dat maakt de integratie iets makkelijker. Af en toe delen we dan wat steken uit, dat is lachen."

Wat voor type trainer is Timmy Simons? "Ik tracht op de juiste momenten de goeie accenten te leggen. Francky Dury is de ideale leermeester. We bespreken alles voor en tijdens de training en hij heeft tonnen ervaring, maar laat ook veel vrijheid. Ieder heeft zijn eigen invalshoek en dat is een goeie mix. Je leert daardoor veel van elkaar."

Davy De fauw: "Het speelde al een paar jaar in mijn hoofd"

Davy De fauw speelde begin maart zijn laatste wedstrijd met Zulte Waregem, een 7-0-pandoering op het veld van Anderlecht. "Op dat moment wist ik niet dat het mijn laaste match was, ik ben nu vooral blij dat ik deze nieuwe rol als assistent kan vervullen." "Het is heel leuk. De jongens kennen me natuurlijk, maar dit is een heel andere rol. Ik mis het niet om zelf op het veld te staan, want in principe doe ik dat nog altijd. Als ik de spelers zie lopen, dan mis ik dat bijvoorbeeld niet. En als ik zin hem om een balletje mee te trappen, dan doe ik dat." "Assistent worden speelde al een paar jaar in mijn hoofd. Ik bekeek het seizoen per seizoen en ik wilde misschien ook iets met de jeugd doen. Plots kwam deze kans en die moet je gewoon grijpen." Hoe verloopt de samenwerking met Timmy Simons? "Heel goed. We hebben een beetje dezelfde visie en vooral dezelfde gedrevenheid. De communicatie met Francky Dury is ook heel open." "Mijn trainerscarrière zal stap voor stap gaan. Je wil natuurlijk zo goed mogelijk doen. Ik wil vooral eerst dit ervaren. Wie weet vind ik het wel niks, maar op dit moment amuseer ik me rot."