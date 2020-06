Ploegmaat van Wayne Rooney is neergestoken en beroofd in Liverpool

Afgelopen weekend vierde Andre Wisdom (Derby County) met Wayne Rooney en coach Cocu de 2-1-zege tegen Reading.



In de aanloop naar de match tegen Preston wou Wisdom gisteren zijn familie in een wijk van Liverpool bezoeken. Maar dat liep niet goed af.

Wisdom werd aangevallen, neergestoken en beroofd. "Hij heeft het incident niet zelf uitgelokt", meldt zijn team Derby County aan BBC.

"Andre is opgenomen in het ziekenhuis, maar zijn toestand is stabiel. De club zal er alles aan doen om Andre en zijn familie te steunen."

Wisdom speelde in zijn jeugd bij Liverpool, waar hij in 2012 prof werd. Hij mocht slechts 14 keer het truitje van "The Reds" aantrekken. Sinds 2017 verdedigt de rechtsback de kleuren van Derby County.