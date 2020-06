Onthutsende nieuwe cijfers over grensoverschrijdend gedrag in jeugdsport

Honderden jongeren kregen te maken met grensoverschrijdend gedrag tijdens het sporten

769 Vlaamse jongeren tussen 13 en 21 jaar oud vulden vragenlijst in

Ook fysiek overschrijdend gedrag door een trainer is een oud zeer in de jeugdsport. Zo kreeg bijvoorbeeld een kwart van alle deelnemers al eens een voorwerp naar zijn hoofd geslingerd en gaf een vijfde aan al door de trainer verplicht te zijn geweest om, tegen doktersadvies in, met een blessure verder te trainen.

Vooral psychisch grensoverschrijdend gedrag, zoals vernederen, bedreigen en overdreven negatief bekritiseren, lijkt veel voor te komen in de jeugdsport. 64 procent van de jonge sporters klaagt over een trainer, 61 procent over een andere sporter, 44 procent over een ouder.

Laatstejaarsstudenten van de Thomas More-hogeschool peilden in een vragenlijst naar seksueel grensoverschrijdend gedrag, fysiek geweld, emotioneel misbruik en verwaarlozing door medesporters, trainers en ouders. 769 Vlaamse jongeren tussen 13 en 21 jaar oud vulden de vragenlijst in.

"En wat zou jij doen?"

Ondanks de inspanningen van de Vlaamse overheid en de Vlaamse sportfederaties op het vlak van preventie, is er duidelijk nog werk aan de winkel. De meeste sportclubs zijn op dit moment nog onvoldoende uitgerust en opgeleid om signalen van grensoverschrijdend gedrag te detecteren en correct in te grijpen.

Thomas More lanceert nu het onderzoek "En wat zou jij doen?". Deze online vragenlijst voor jeugdtrainers peilt naar hun gedachten, gevoelens en gedrag wanneer ze signalen van grensoverschrijdend gedrag oppikken. Bedoeling is om zicht te krijgen op wanneer ze wel of niet optreden en op wat trainers nodig hebben om correct op te treden en grensoverschrijdend gedrag in de kiem te smoren.

"We voelen veel goede wil en engagement bij federaties en ook sportclubs, maar er is nog meer nood aan ondersteuning op maat en bijscholing voor clubbestuurders en trainers. Deze nieuwe cijfers verstevigen onze ambitie om hier de komende jaren nog meer op in te zetten", zegt Evy Van Coppenolle, coördinator bij het Centrum Ethiek in de Sport.