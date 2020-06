Nederlands peloton kan deze zomer toch om de nationale trui bikkelen

De UCI heeft het weekend van 22 en 23 augustus gereserveerd voor de nationale kampioenschappen. Dat is het weekend voor de start van de Ronde van Frankrijk.



Sommige landen kunnen dat weekend niet respecteren door de maatregelen van hun lokale overheden. Zo wijkt ons land uit naar dinsdag 22 september, 2 dagen na de slotrit van de Tour en enkele dagen voor het WK.

Ook in Nederland speurde men een tijdje naar een plek in september en werd er zelfs rekening gehouden met een jaar zonder kampioenschap, maar door de verspoelingsmaatregelen kan de Nederlandse bond de wens van de UCI alsnog respecteren.

"Dit is voor veel renners een evenement om naar uit te kijken. Het was goed uit te leggen geweest als we dit jaar niet konden organiseren gezien de maatschappelijke belangen die enkele maanden voorrang genoten", legt algemeen directeur Thorwald Veneberg van de KNWU uit.

"Maar nu sportevenementen weer zijn toegestaan, kijken we uit naar een voor ons als bond belangrijk wedstrijdmoment."