Leicester in lockdown: Kan match tegen Crystal Palace nog doorgaan?

Een uitbraak van het coronavirus in Leicester heeft in geen tijd 900 nieuwe besmettingen veroorzaakt. Om de uitbraak in te dijken wordt de stad in lockdown gezet: alle niet-essentiële winkels sluiten de deuren, de scholen gaan dicht en iedereen krijgt het advies om binnen te blijven.

Minister van Volksgezondheid Matt Hancock maakt wel een uitzondering voor Leicester City, dat zaterdag Crystal Palace ontvangt op de 33ste speeldag. Toch neemt Richard Masters, CEO van de Premier League, zijn voorzorgen.

Hij bekijkt twee alternatieven: de wedstrijd uitstellen naar een latere datum of het duel afwerken in een ander stadion. "We hebben geen enkele garantie dat we het seizoen kunnen afwerken als het virus onvoorspelbaar evolueert", zegt hij. Voorlopig staat het licht dus op groen voor Youri Tielemans en Dennis Praet, maar er liggen andere scenario's op tafel.