KBVB en Pro League adviseren om niet te oefenen tegen amateurclubs

Met Varsenare is afgesproken dat ook de spelers van de provincialer getest worden. Dat staat op donderdag gepland. Noodzakelijk vanuit gezondheidsstandpunt - voetbal is een contactsport - ,maar wel een bijkomende kost.

In normale omstandigheden brengt een oefenmatch goed op, maar we hebben niet meer inkom gevraagd dan andere jaren

KVO en Varsenare onderhandelden dinsdag nog over wie dat gaat betalen. KVO wil dat Varsenare zelf betaalt, omdat het ook de inkomsten van de oefenmatch krijgt. Een meevaller voor Varsenare is dat de wedstrijd dinsdagmiddag al bijna uitverkocht was.



Varsenare begrijpt de vraag, maar ziet zo in moeilijke tijden wel 1.000 euro extra kosten opdoemen. Een coronatest kost een kleine 50 euro per persoon en de club denkt in totaal 20 spelers en leden van de staf te moeten testen. 50 x 20 = 1.000.



"Door corona verliezen we inderdaad een pak inkomsten", zegt voorzitter Alain De Plancke. "In normale omstandigheden brengt een oefenmatch goed op, in de huidige omstandigheden is dat minder. Maar liever iets, dan niets. We hebben niet meer inkom gevraagd dan andere jaren voor een oefenmatch."