Joël Matip mist de rest van het seizoen met Liverpool

De in Duitsland geboren Kameroener liep op 21 juni een voetblessure op in het duel met stadsrivaal Everton. Nadien miste hij de thuiswedstrijd tegen Crystal Palace (0-0). De laatste zeven wedstrijden zal hij ook niet inzetbaar zijn voor coach Jürgen Klopp.

"Dit seizoen zal ik niet meer op het veld te zien zijn, maar volgend seizoen hoop ik het team meteen te kunnen helpen", liet Matip weten in een korte reactie op de clubwebsite.

Matip kwam in de zomer van 2016 transfervrij over van Schalke 04. Sindsdien speelde hij 111 officiële matchen voor Liverpool. Hij won met zijn club in 2019 de Champions League en de Europese Supercup. Vorige week kwam daar de Engelse landstitel bij.