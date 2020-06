Hanne Claes moet onder het mes: "Blessure die typisch is voor ballerina"

Hanne Claes is al gekwalificeerd voor de uitgestelde Spelen in Tokio, zowel op de 400m horden als op de 4x400 meter.



Door een blessure ondergaat ze binnenkort een ingreep. "Blijkbaar heb ik een blessure die typisch is voor een ballerina", schrijft Claes op Instagram.

"Ik moet zeer binnenkort een kijkoperatie ondergaan. Het is moeilijk om te aanvaarden dat ik opnieuw geopereerd moet worden en het maakt me bang. Maar ik geloof dat dit het beste is."

"Positief is dat de timing goed is en dat ik een extra jaar heb om mij voor te bereiden op de Olympische Spelen. Deze sport heeft me uitgedaagd en het blijft maar komen."

"Maar wanneer ik volgend jaar in Tokio aan de start sta, zal ik weten dat het het allemaal waard was. Ik ben dankbaar voor de mensen die me steunen in deze moeilijke tijden."