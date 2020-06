8(?) races, geen publiek, wel een titelstrijd: zo ziet start F1-seizoen eruit

Onduidelijkheid over kalender

Oostenrijk, een van de eerste landen in Europa waar de coronamaatregelen werden versoepeld, krijgt dit weekend de eer om de seizoensopener te organiseren. Ook de volgende 7 races staan vast tot september, maar daarna tasten de F1-rijders in het duister.

Dubbel voordeel voor Verstappen?

Dat het F1 seizoen opent met een tweeluik in Oostenrijk - de GP van Oostenrijk en de GP van Stiermarken om toch nog een onderscheid te maken - is in het voordeel van Max Verstappen (Red Bull). De Nederlander won zowel in 2018 als in 2019 in Spielberg.

Bovendien kon Honda, de Japanse motorleverancier van Red Bull, tijdens de coronacrisis verder sleutelen aan de krachtbron voor 2020. Net voor het startschot in Oostenrijk pakt het dan ook uit met een geüpgradede versie van de motor. Teambaas Christian Horner spreekt alvast over de beste aanloop naar het seizoen sinds 2013, waarin Red Bull zijn laatste wereldtitel pakte met Sebastian Vettel.