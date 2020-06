19-jarige Largie Ramazani verlaat Manchester United

Largie Ramazani zette zijn eerste stapjes bij Anderlecht, maar vertrok als jonge tiener al naar Engeland. Na een verblijf bij Charlton lag hij sinds de zomer van 2017 onder contract bij Manchester United.

Daar vierde hij in november 2019 zijn debuut bij de A-ploeg. Ramazani mocht 6 minuten invallen in de Europa League-match tegen Astana, maar daarna speelde hij enkel nog bij de beloften.

"Het leven van een atleet bestaat uit uitdagingen", opent Ramazani op Instagram zijn afscheidsbrief van Manchester United.

"Na de voorbije jaren kan ik deze club en fans alleen maar bedanken. Ik verlaat Manchester United, maar ik neem veel herinneringen en lessen met me mee. Dit is een van de beste jaren in mijn carrière geweest."

Waar de nieuwe uitdaging van de Belgische jeugdinternational ligt, is nog niet duidelijk.