"Problematiek rond grensoverschrijdend gedrag aanpakken in trainersopleidingen"

Bij navraag blijkt dat honderden jongeren op één of andere manier tijdens het sporten te maken krijgen met grensoverschrijdend gedrag: fysiek, psychisch of seksueel. Velen van de 769 deelnemers (jongeren tussen 13 en 21 jaar) aan het onderzoek klaagden ook over de trainers.



"Wij zijn zeker geschrokken", vertelt Hans Ponnet in De Wereld Vandaag op Radio 1. "Dit hadden we absoluut niet verwacht en moeten we verder gaan bespreken met de onderzoekers om te zien wat er exact aan de hand is."

"Het is belangrijk om een aantal nuances door te praten. De cijfers zijn schokkend, maar we zijn niet overtuigd dat die in elke sport en in elke leeftijdsgroep even erg zijn."

"Er zijn sporten die per definitie misschien competitiegerichter zijn en we vermoeden dat het bij dat soort sporten meer aanwezig zal zijn. Maar er is duidelijk een probleem waar we verder mee aan de slag moeten. Er komt sowieso al de campagne "En wat zou jij doen?", een online vragenlijst voor jeugdtrainers."