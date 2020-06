Zilverpijlen van Mercedes kleuren zwart: "Belofte om diversiteit te vergroten"

Lewis Hamilton is een van de sporters die zijn stem laat horen in de Black Lives Matter-beweging. Hij krijgt nu extra steun van zijn ploeg. De auto's en de racekledij van Mercedes voor dit seizoen kleuren zwart.

Mercedes stelde de nieuwe look voor op Twitter. "Dit is een belofte om de diversiteit binnen ons team en onze sport te verbeteren en een signaal dat we ons inzetten om racisme en discriminatie in welke vorm dan ook te bestrijden."

Hamilton en Bottas gaan vrijdag in Oostenrijk voor het eerst de baan op met de auto. Dan zijn de eerste trainingen voor de Grote Prijs van Oostenrijk. Het seizoen begint zondag.