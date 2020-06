Wordt Danny Ings de verrassende topschutter van de Premier League?

In de 1-3-overwinning bij Watford dikte Danny Ings z’n doelpuntentotaal afgelopen zondag aan met twee stuks. Met 18 goals is hij nog 1 doelpunt verwijderd van Jamie Vardy. De 27-jarige spits van Southampton kan verrassend de topschutter van de Premier League worden. Waarom kan de eens zo beloftevolle spits na elf jaar profcarrière eindelijk zijn stempel drukken?

Gehaald voor een vijfde van de prijs van Benteke

Ings was een laatbloeier. In tegenstelling tot de meeste jonge talenten werd Ings pas op zijn 20e opgeroepen voor de Engelse nationale jeugdploeg U21. Nochtans was Ings toen al prof bij Burnley. Het ging plots snel. Een jaar later werd werd hij na indrukwekkende statistieken bij Bournemouth en Burnley verleid door Liverpool. En Ings trad een keer aan voor de nationale ploeg. Liverpool-manager Brendan Rodgers betaalde een bescheiden 8,3 miljoen euro voor Ings. Diezelfde zomer werd Christian Benteke een Red voor meer dan vijf keer de prijs van Ings. Aston Villa kreeg 46,5 miljoen euro voor Benteke. Beide spitsen braken geen potten. Benteke paste niet in de plannen van de

nieuwe manager Jürgen Klopp en vertrok na een seizoen. Ings kreeg nog een extra kans, maar dat uitte zich niet in speelminuten. Hij sukkelde vooral van de ene blessure in de andere. Bij zijn eerste training onder Klopp blesseerde Ings zich aan de kruisband en was out voor de rest van het seizoen. Al snel in zijn tweede seizoen voor de Merseyside ging Ings door zijn andere knie. Verdict: negen maanden buiten strijd.

Exit bij Liverpool tegen de zin van Klopp

In de zomer van 2017 bleek dat de onfortuinlijke aanvaller zijn kans had gemist. In het seizoen 2017-18 kon hij de hiërarchie van Sadio Mané – Roberto Firmino – Mo Salah nooit doorbreken. Net voor zijn 26e verjaardag vroeg Ings een transfer aan. Klopp zag Ings niet graag vertrekken, vooral omdat de Engelsman voor een goeie dynamiek in de kleedkamer zorgde. Maar in de zomer van 2018 werd Ings toch uitgeleend aan Southampton. Zeven doelpunten in dat seizoen waren genoeg om The Saints te overtuigen en de aankoopclausule te lichten. Southampton verbeterde zijn eigen transferrecord en Ings ging voor 22,2 miljoen euro naar Southampton.

Bij Southampton blijven of vertrekken?