Wanneer je je voeten nat moet maken voor je 21e zege op de PGA Tour

Dustin Johnson staat bekend als een van de beste "drivers" in het golfcircuit en hij wou daarvan gebruik maken om op hole 15 van de golfbaan TPC River Highlands in 1 slag de green te bereiken. Maar dat mislukte.

De bal van Johnson belandde net niet in het water, maar Johnson zelf belandde er wel in. Om zijn volgende slag te spelen, trok de Amerikaan zijn schoenen uit en ging in het water staan. Hij kon de 15e hole uitspelen in 4 slagen, in par.

Voor Johnson was het de 21e toernooizege op de PGA Tour en heel bijzonder: hij won in elk van zijn 13 seizoenen op de Amerikaanse PGA Tour een toernooi. Enkel golflegendes Arnold Palmer en Jack Nicklaus hebben een langere reeks van 17 seizoenen.