Vriendin Roxanne verklapt wie het idool is van Van der Poel: "Justin Bieber"

Roxanne Bertels en Mathieu van der Poel zijn al een hele poos een koppel. "Mijn leven surft een beetje mee op dat van hem en dat is niet altijd evident", vertelde ze. "Maar Mathieu is zo'n positieve en vrolijke gast. Hij is nauwelijks op zijn paard te krijgen."

Het wordt een druk najaar voor Van der Poel en dus ook voor Roxanne. "Ik kan niet beloven dat ik overal zal zijn, maar toch bij de grote en belangrijke wedstrijden. De wedstrijden op de weg zijn het leukst want als hij met de mountainbike rijdt, vind ik het vaak akelig. En de cross is vooral heel gezellig. Dan ga ik wel af en toe eens kijken in de feesttent, maar vanop een afstand. En in de hamburgertent houd ik mij in."

Van der Poel heeft enorm veel fans, maar zelf is hij ook fan van iemand. "Justin Bieber. Echt waar. Dat staat elke dag op en dan doet hij mee voor de spiegel. Zingen en de dansjes." Maar Vlaanderen zal dat niet snel zien want hij zit bijvoorbeeld niet op TikTok. "Ik zal het eens stiekem filmen en doorsturen", beloofde Roxanne.