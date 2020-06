VIDEO: Meer dan 2.000 Bordeaux-fans troepen samen om te demonstreren tegen directie

Grote manifestaties zijn ook in Frankrijk nog niet toegestaan. Daarom doen de beelden van de talrijke voetbalfans de wenkbrauwen fronsen.



Voor het stadhuis van Bordeaux kwamen gisteren tussen de 2.000 en 2.500 Girondins-fans samen. Een mondmasker droegen de meesten niet. Van afstand houden was al zeker geen sprake.

De Bordeaux-fans eisen dat de directie opstapt. Die is volgens hen te commercieel ingesteld. "Er is een nieuwe directie nodig om de club te redden", klinkt het bij de fans.

Het is niet de eerste keer dat de Bordeaux-fans hun onvrede uiten. In december bestormde een groep het veld tijdens de thuismatch tegen Nîmes. Een halfuur lang hielden de fans toen het veld bezet, omdat er onduidelijkheid was over een eventuele overname van de club.